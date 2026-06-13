前西武監督の松井稼頭央氏（50）が、13日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、甲子園のマウンドでのハプニングについて振り返った。この日は82人のプロ野球選手を生んだ超名門PL学園（大阪）の同窓会特集。番組にはOB7人が登場し、昔話に花を咲かせた。プロ入り後は俊足、強打の野手として活躍したが、PL時代は投手だった。そんな松井にとって忘れられないハプニングは、甲子園の実戦直前に起き