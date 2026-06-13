国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、アンバサダーを務める中島健人（32）がレッドカーペットに登場した。「やっぱりレッドカーペットは緊張しますよね。何回やっても緊張する」とはにかんだ中島。黒と光沢のあるグレーが特徴のスタイリッシュなスーツ姿を披露した。中島はアンバサダーとしてレッドカーペットを歩