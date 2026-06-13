13日（金）にネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第1週の3戦目が行われ、男子日本代表が男子中国代表と対戦した。 10日（水）に開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は第2戦の男子ポーランド代表戦をフルセットの末、17年ぶりの勝利を収めた。3戦目はFIVB世界ランキング31位でホームの中国と対戦した。 アウトサイドヒッターにƌ