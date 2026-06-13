岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は13日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる決勝戦が出そろった。準決勝戦10Rは北日本勢による上位独占で決着。前受けの栗山和樹が後ろ攻めの松崎広太を突っ張る展開。これにより3着だった高橋舜（25＝宮城・125期）は先行しやすくなった。「二次予選で思うような走りができなかったので、しっかり先行しようと考えていた。中団