高市総理大臣は就任後初めての訪問となるヨーロッパへ出発しました。【映像】飛行機に乗り込む高市総理（実際の様子）大石真依子記者リポ「総理周辺は『いまはG7の結束が試されている時期だ』と話し、トランプ大統領も含め各国首脳との良好な関係を築く高市総理が果たすべき役割は重要だと見ています」高市総理「G7が連携、結束して国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示したいと思っております」高市総理はG7（