◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 4x-3 中日(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)中日との2戦目にサヨナラ勝利し、9連勝とした日本ハム。試合後のヒーローインタビューには、26歳のバースデーでソロホームランを放った田宮裕涼選手が登場しました。9連勝と快進撃を続けるチームについて、田宮選手は「野手の方もみんな打ってますし、ピッチャーの方もたくさんいいボールを投げてくれるので、僕は本当に助かってます」とコメント。ホ