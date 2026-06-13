自民党の鈴木幹事長は、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正をいまの国会で優先して取り組むべきとの考えを強調しました。自民党鈴木俊一 幹事長「皇室そのものの、継承というもの、これはゆるがせにできない問題であります」きょう（13日）午後、自民党の鈴木幹事長は盛岡市で開かれた党の会合でこのように述べ、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正をいまの国会で優先して取り組む考えを強調しました。また、日本維新の会