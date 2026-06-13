アメリカ司法省は、メディア大手パラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの1100億ドル＝およそ17兆円での買収を承認したと発表しました。【映像】パラマウントのワーナー買収 米司法省が承認ワーナーの買収をめぐっては、去年12月にネットフリックスがスタジオ事業や動画配信サービスなどをおよそ11兆円で買収することで合意していましたが、パラマウントがそれを上回る17兆円規模の敵対的買収