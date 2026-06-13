夏本番を前に千葉県南房総市で、日本三大うちわの1つ「房州うちわ」作りが最盛期を迎えています。【映像】日本三大うちわ「房州うちわ」を作る様子（実際の映像）千葉県の「房州うちわ」は、竹の丸みを生かした柄と半円の「窓」と呼ばれる部分に美しい格子模様が現れるのが特徴です。京都の「京うちわ」、香川の「丸亀うちわ」と並んで日本三大うちわの1つとされ、2003年には「経済産業大臣指定伝統的工芸品」に認定されまし