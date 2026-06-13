サッカーＷ杯が開幕し、ＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」番組に１２日夜は前園真聖氏（５２）と田中マルクス闘莉王氏（４５）が解説役で出演した。闘莉王氏はグレーのスーツにネクタイ姿。かつては気迫あふれる闘将の姿でおなじみだったが、４５歳になり、かなり表情がニコニコと穏やかに。ネットでも話題となり「うわー闘莉王！」「闘莉王ひさしぶりにみた！シブい」「ＮＨＫに闘莉王出てるｗ