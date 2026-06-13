見頃を迎えたアジサイ。来園者が散策や写真撮影を楽しんでいる＝１３日、相模原北公園梅雨を彩るアジサイが相模原北公園（同市緑区）で見頃を迎え、白から紫までの濃淡鮮やかな大輪が青空や深緑と競演している。六分咲きとなった１３日、多くの来園者がカメラやスマートフォンを片手に散策し、梅雨の晴れ間を楽しんでいた。園によると、園内には約２００種１万株が植えられている。園責任者の三河俊太郎さん（５５）は「豊富