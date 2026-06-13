◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第８節静岡学園１―１浜松開誠館（１３日、静岡・時之栖Ａグラウンド）プレミアリーグを目指す戦いが約１か月ぶりに再開され、首位の静岡学園は４位の浜松開誠館と対戦。１―１で引き分け、開幕からのリーグ戦の連勝が７で止まった。７日に行われた静岡県高校総体決勝で対戦した両校が中５日で再び激突。２―１で勝ち、全国切符を手にした静学が、連勝を狙って攻め込んだ。決