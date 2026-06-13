これは、友人A子から聞いた話です。“うちの子が可哀想”を理由に周囲へ特別扱いを求め続けるママ友。最初は配慮していた周囲も、他の子どもを悪者にする発言をきっかけに限界を迎えます。子どもを盾に周囲をコントロールしようとする人間関係のしんどさを描いたエピソードです。 最初は“子ども想いなママ”に見えていた A子のママ友グループに、Cママという女性がいました。口癖はいつも、「うちの子、