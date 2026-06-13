シンガー・ソングライターのナオト・インティライミが１３日、この日午後６時から開催予定だった新潟でのライブを延期した。開演時間・午後６時の約６時間前の午前１１時４８分に、自身のＸに公式サイトのリンクを張って、発表した。公式サイトでは「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと