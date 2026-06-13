国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が本日6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催中だ。18:00より開催されていたRed Carpet(レッドカーペットイベント)に、Mrs. GREEN APPLEの3人が突如サプライズ登場した。華やかな和装姿に身を包んだ3人がレッドカーペットを歩くという展開に、会場からは驚きと悲鳴にも似た大きな歓声が上がり、多くの来場者や報道陣の視線が一斉に注がれた。Mrs. GREEN APPLEは昨年初