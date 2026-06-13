ＤｅＮＡが獲得した前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）が１３日、来日した。１９３センチ・１１３キロの巨漢スラッガーは、球団を通じて「日本に来てとても興奮しています。早くチームメートに会いたいですし、チームに貢献できるよう全力で頑張るので、皆さん応援して下さい」とコメント。同じく新加入のオスバルド・ビド投手（３０＝前ホワイトソックス）とともに、１６日に横浜市内で入団会見を行う予