Netflixのドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シリーズのエル / イレブン / ジェーン・ホッパー役で知られるミリー・ボビー・ブラウン（22）が、夫でロックミュージシャンのジョン・ボンジョヴィの息子ジェイク・ボンジョヴィとの間に、養子として女児を2025年8月に迎え、「子供の頃からの夢」を実現したことを明かす一方、将来的には自分自身で妊娠・出産も経験したいと