Jオールスターの3位決定戦でスーパーゴールJリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、3位決定戦のJ1EAST対J1WESTで19歳のMF佐藤龍之介（FC東京）が圧巻のドリブルシュートを沈め、話題を呼んでいる。J1EASTとJ1WESTがいずれも準決勝で敗れる波乱があったなか、3位決定戦でJ1対決が実現。試合は終盤までJ1WESTが2-1でリードしていたが、終了間際に佐藤が魅せる。カウンターの場面、センターサークル付近でボールを受