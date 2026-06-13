静岡・浜松市は高騰する物価に対し市民や中小事業者を支援するため、国の臨時交付金を活用した総額6億2千万円の補正予算案を発表しました。補正予算案には、物価高騰への対応に国からあてられた地方創生臨時交付金約2億5000万円に、市が繰越金を上乗せしています。市民生活に対しては水道料金の減額を9月末まで延長するための負担金として2億8000万円が計上されたほか、省エネ性能の高い家庭用エアコンを購入する際に、性能に応じ