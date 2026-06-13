フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。子供の頃習っていた楽器を明かした。この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。堀井がプロデュースしているチャリティーコンサート「シネマミュージック」の話題となり、以前行われた公演には「田中家もほぼ全員で参加しまして」と鑑賞に訪れたと語り、バイオリン