イギリス・ロンドン郊外で12日、地元の大学生らが参加し、イギリス版「箱根駅伝」が開催されました。ロンドン郊外で12日、地元のケンブリッジ大学や企業など35チーム、およそ350人が参加し、駅伝大会が開かれました。ウィンザーをスタートし、選手たちは10区間、およそ112キロを、たすきをつないで駆け抜けました。優勝したオックスフォード大学の選手「とても楽しかった！ こんなレースは今までになかった。たくさんの人に応援さ