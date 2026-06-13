◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子100メートル決勝は、スタートから飛び出た多田修平（住友電工）が10秒17をマークし、5年ぶり2度目の優勝を飾った。2位は西岡尚輝（筑波大）で10秒20。2連覇を狙った桐生祥秀（日本生命）は10秒24で3位だった。女子100メートル決勝は、井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が11秒44で2連覇を達成した。14日の200メートル決勝を控えており、2年連続2冠が懸