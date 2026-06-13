「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡ・京田陽太内野手が、二回の打席で負傷交代した。打者一巡し２度目の打席となった２死一塁、適時二塁打を放ったが、走塁の際にアクシデントに見舞われ、代走・石上に交代した。相川監督は試合後、「足のコンディションが良くないということで交代しました」と説明。１４日に病院で診察を受ける予定という。