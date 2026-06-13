赤ちゃんが大型犬のくしゃみを見た後の、ふたりのやりとりが可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で75万3000回再生を突破し、「通じ合ってるね」「ちゃんと会話できてそう」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんが『大型犬のくしゃみを見た』結果→心配しながら近付いて…まるで『お話しているような光景』】 くしゃみが出そうなワンコ Instagramアカウント「hatiware5