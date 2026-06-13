4歳の女の子が起きる時間になったら、ワンコがお迎えする準備を始めて…？愛に溢れた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「良きお姉ちゃん」「愛おしい」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：4歳の女の子が起きる時間なので、犬に『起こしてくるよ』と伝えた結果→なぜか慌てて…健気で尊い光景】 女の子が起きる時間になったら… YouTubeチャンネル「ももはな日