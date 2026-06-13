人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年7月号（6月15日発売）の第47回は、通称・地獄谷と呼ばれるディープな飲み屋街がある東京・大森へ！夏の甘い思い出話に花を咲かせたり、イベントの振り返りをしたりしつつ、は