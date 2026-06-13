まだ初夏だというのに、すでに30度超えしている地域もあるようです。いまからこれじゃあ、夏本番を迎えたとき、どうなってしまうのだろうか……!!暑い季節に欠かせないのが保冷剤。お弁当の持ち歩きにはもちろん、アウトドアやスポーツ観戦にも重宝するけれど、「冷やし忘れ」「すぐ溶けた」「かさばるし重い」といった悩みも生じがち。でもね、これらすべての悩みを解決してくれるハイスペックな保冷剤があるというんです。【どん