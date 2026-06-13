長崎で平和活動に取り組む26歳の女性。 自ら取材して記事を書く。 「読む」ことから始まる平和活動の取り組みです。 （ガイド） 「1945年の8月9日11時2分に、この塔の上空約500メートル。上見てもらって想像してほしい」 修学旅行生を案内するのは、佐世保市出身の関口 萌さん(26)。 修学旅行生の平和学習を行う団体「Peace Education Lab」に所属し3年前からピースガイドとして案