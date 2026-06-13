井上監督も厳しいチーム状況に顔を曇らせている（C）産経新聞社中日は6月13日に行われた日本ハム戦（エスコンF）に3-4と敗れ3連敗、借金は両リーグワーストの「20」に達した。【動画】「脳が混乱している」「レフトライナーにしか見えない」とファン困惑中日の助っ人サノーが放った衝撃弾を見る先発した松葉貴大は5回2失点と試合を作るも打線がなかなか日本ハム投手陣を捉えられない。先発の福島蓮に対し、4回は二死一、三塁