これからの季節、レジャーボートから海への転落やエンジントラブルなどによる海難事故が増える傾向にあります。石川県羽咋市では、13日、海上保安部と民間のボランティア団体が連携して救助訓練が行われました。海難救助訓練は石川県羽咋市の滝港からおよそ2キロの沖合で行われました。金沢海上保安部や県西部水難救済会に所属する船あわせて10隻が参加し、要救助者の捜索などを確認しました。6月5日には、13日訓練が行われた沖合