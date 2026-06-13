俳優の安達祐実さんは6月13日、自身のInstagramを更新。寝落ち姿を披露しました。【写真】44歳安達祐実の寝落ち姿！「少女ですか？」安達さんは「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々 夕飯食べるのも忘れて寝落ち」とつづって1枚の写真を投稿。グレーのＴシャツを着用した安達さんが、組んだ腕に顔を乗せ、寝落ちしてしまった姿を披露しています。この投稿にコメントでは「寝顔可愛いです」「肌キレイ かわいすぎます」「