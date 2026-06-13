国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、グランドセレモニーで司会を務める菅田将暉（33）がレッドカーペットに登場した。アンバサダーの中島健人が「1年ぶりですね、髪伸びましたね」と声をかけると「そうですね。ちょっと伸ばさないといけなくて」とコメント。「こんくらい伸ばしたことないよね？」と返し、中島が「中