45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】「朝1時間早く起きるように」心にゆとりをもたらした“花のある生活”前回は加トちゃんと一緒でしたが、今回は私ひとりで、おばあちゃんに会いに広島へ帰省しました。私が帰るのを楽しみにしてくれてい