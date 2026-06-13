ワールドカップでサッカーが注目される中、J1クラブが地域で増える空き家対策に乗り出しました。街の未来を見据えたその狙いとは。サッカーJ1・水戸ホーリーホックのホームゲーム。熱気に包まれるスタジアムの一角で開かれていたのは、“相談会”です。サポーター：売ってもいい、何カ月間もそのままにして、草ぼうぼうになってそれが嫌だ。サッカーのクラブチームが取り組む「空き家相談会」。親の家の管理や売却など、いざ自分で