香港での2019年の反政府抗議活動が本格化する契機となった100万人規模（主催者発表）のデモから7年となったことを受け、東京・渋谷駅前で13日、在日香港人らが集会を開いた。主催した元香港区議会（地方議会）議員の葉錦龍氏（38）は「香港人の自由への渇望は決してやむことがない。記憶は消えず、抵抗は続く」と語った。香港では20年の香港国家安全維持法（国安法）施行後、抗議活動は実質的に禁じられており、欧米や日本、台