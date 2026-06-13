カーリングの日本選手権第7日は13日、横浜BUNTAIで決勝トーナメントが行われ、女子はSC軽井沢クと北海道銀行が14日の決勝に進んだ。2次リーグ2位のSC軽井沢は同1位の北海道銀行に8―5で勝ち、決勝に進出。北海道銀行は2次リーグ3、4位の試合の勝者と対戦し、前回覇者でミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスに10―6で勝ち上がった。男子決勝はSC軽井沢クとロコ・ソラーレの顔合わせとなった。