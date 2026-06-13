＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOソロアーティストのアイナ・ジ・エンドがレッドカーペットイベントに登場した。象徴的なロングの赤髪が映えるブルーのドレス姿で登場。レッドカーペットを練り歩き「赤が好きなんですけど、赤の世界を歩くことができてうれしかったです」とほほ笑み、インタビュアーを務めた中島健人（32）も「お似合いでございます」と称えた。「革命道中−On The Way」が大ヒッ