＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOKing＆Princeがレッドカーペットに登場した。永瀬廉、〓橋海人（ともに27）はフォーマルなジャケット姿で登場。インタビューコーナーでは、アンバサダーで事務所の先輩の中島健人（32）に出迎えられた。国内最大規模の国際音楽賞とだけあって、永瀬は報道陣や観客の多さ、会場の華やかさに驚きの表情。「僕ら初めて参加させてもらって驚きつつ、楽しみながら歩かせて