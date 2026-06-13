13日はよく晴れて気温が上がって、梅雨とは思えない青空が広がったところも多くありました。各地のにぎわいです。熱々の鉄板に、とろっとろのチーズ。神奈川・横浜の赤レンガ倉庫で行われているのは、世界最大級というハンバーガーイベント。さまざまなグルメバーガーを味わうことができます。宮城県の名物「ずんだ」を使ったハンバーガーや韓国発のハンバーガーなど、27種類を食べ比べることができます。ステージでは「バーガー日