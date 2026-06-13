＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOレッドカーペットが開催され、昨年に引き続き2年連続で授賞式の総合司会を担当する菅田将暉（33）が登場。レッドカーペットの感想を「まずセンチュリーに乗った。乗り心地がふわふわで！」と感動を述べ、「ゴージャスな気持ちで歩いた」と振り返った。MAJを「やっぱりライブが最高だし、ライブを見ているミュージシャンの顔を楽しめるのはここならでは」と称賛した。