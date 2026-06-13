2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治部門の第3位は――。▼第1位習近平のメンツは丸つぶれ…トランプが帰国直前にメディアの前で"中国からの支給品"をゴミ箱に捨てた意図▼第2位国歌が流れると幼稚園児が大笑い…習近平が｢中国化｣を急ぐほど香港･台湾の若者が｢中国離れ｣を起こす皮肉▼第3位｢白黒ポテチ｣に目くじらを立てる小ささよ…「孤独な首相｣よりずっと深刻､幹