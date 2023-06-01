マイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』で、主演を務めるのは、マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンだ。劇中でジャファーは、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスだけでなく、マイケル特有の繊細な話し声までを驚くほど細やかに再現している。 実際にインタビューでジャファー本人と向き合ってみると、その印象はさらに強まる。が、普段のジャファーの