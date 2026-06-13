NHK「豊臣兄弟！」では、宇喜多直家が毛利を裏切り、織田につくシーンが描かれる。軍師・竹中半兵衛が調略したイメージが強いが、実際はどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に宇喜多直家の実像をひも解く――。■生野銀山の資金で直家を動かす「演出」NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第23話（6月14日放送）。宇喜多直家（緋田康人）が毛利を裏切って織田に寝返る場面は、竹中半兵衛の最後の大仕事として描