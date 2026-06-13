6月13日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1400m）は、D.レーン騎乗の2番人気、デミアン（牡2・美浦・斎藤誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にデザートスピリット（牡2・美浦・平岩大典）、3着にサンレガート（牡2・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:22.8（良）。【レース動画】フライトライン産駒が初勝利…東京6R1番人気でC.ルメール騎乗、エコロナイン（牡2・美浦・加藤征弘）は、5着敗退。最強馬の血が日本