Ｊ２磐田の元日本代表ＧＫ川島永嗣（４３）が、北中米Ｗ杯に挑む後輩に太鼓判を押した。１７年ぶりの開催となったＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ（１３日、ＭＵＦＧ国立）で、川島を擁するＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂは１回戦でＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａに０―２で敗れたのち、Ｊ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ａに２―０で勝利し５位となった。川島は初戦で１５分間出場。自チームのＣＫ時にはゴール前に上がりヘディングでゴールを狙