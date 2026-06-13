6月13日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、シャンデヴァーグ（牝2・美浦・森一誠）が勝利した。ハナ差の2着にジーティーキャリー（牝2・栗東・松下武士）、3着にコスモハナミズキ（牝2・美浦・菊川正達）が入った。勝ちタイムは1:38.5（良）。【レース動画】良血馬が快勝…東京5R2番人気でC.ルメール騎乗、ユタライト（牝2・美浦・宮田敬介）は、6着敗退。母は重賞Vのプールヴィル