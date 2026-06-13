広島・森下暢仁投手（２８）が１３日の楽天戦（楽天モバイル）で気迫の投球を見せた。９回を２安打無失点。２０２４年６月２５日のヤクルト戦（マツダ）以来となる２年ぶりの完封勝利で、チーム単独トップの今季５勝目（５敗）を挙げた。４連敗中のチームを背負って上がったマウンドで、その責任を見事に果たした。立ち上がりは決して楽ではなかった。初回先頭の平良に左前打を許し、盗塁も決められて二死三塁。それでもマッカ