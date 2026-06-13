6月13日、東京競馬場で行われた4R・東京ジャンプステークス（J-G3・障害3歳上オープン・芝3110m）は、難波剛健騎乗の3番人気、スズカハービン（牡6・栗東・高橋義忠）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のジューンベロシティ（牡8・栗東・武英智）、3着にブラックボイス（牡7・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは3:22.3（稍重）。【レース動画】スズカハービンがレコードV…東京JS2番人気で上野翔騎乗、ピーターサイ