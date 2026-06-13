【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた岩間夕陽（いわま・ゆうひ）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】「今日好き」美女JK全身「リアル天使」花柄タイツ×ミニワンピで甘さ全開◆岩間夕陽、ホワイトコーデで甘