格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIIHOの娘、サランちゃんが、TikTokアカウントを開設して近況を公開し、話題になっている。最近、サランちゃんはTikTokを通じて、歌手SZAのヒット曲『Snooze』に合わせてリズムに乗る動画を投稿した。【写真】洗練された14歳…サランちゃん、SNS開設公開された動画のなかのサランちゃんは、黒いホルターネックのトップスを着用してカメラを見つめ、自然に音楽に合わ